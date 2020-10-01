Glasgow Rangers Galatasaray Canlı Anlatım

G.RANGERS:0 GALATASARAY:0
CANLI ANLATIM
23' Sol kanattan Babel ortasını yaptı. Savunmada Goldson topu uzaklaştırdı.
20' Bu dakikalarda Galatasaray oyunun kontrolünü eline almaya başladı
17' Kent'in pasıyla Morelos savunma arkasına sarkmak istedi. Ofsayt bayrağı havada.
15' Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu ama top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.
12' Galatasaray'da Omar sakatlandı, sağlık görevlileri oyun alanında.
10' Kullanılan kornerde Goldson'un kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Luyindama kesti.
8' Galatasaray'dan ilk atak! Savunma arkasına atılan topta Feghouli istediği gibi kontrol edemeyince top kalecide kaldı.
5' Maça Rangers daha etkili başlayan taraf oldu.
4' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Bu pozisyonda Rangers penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.
2' Sol kanattan Barisic'in ortasında Galatasaray ceza sahasında bir karambol yaşandı. Topu son olarak kaleci Fatih uzaklaştırdı.
1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı!
Rangers'ın 11'i: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield.
Galatasaray'ın 11'i: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao.