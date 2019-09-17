Gloria Cup Atletizm'de şampiyonlar yarıştı

Doha'da gerçekleşecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi dünyanın birçok ülkesinden başarılı atletler, Gloria Sports Arena (GSA) ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada mücadele etti.

Erkekler 200 metrede yarışan Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 20.08'lik derecesiyle bu sene de Gloria Cup Atletizm'in şampiyonu oldu. Ukraynalı Serhiy Smelyk ikinci olurken, Churandy Martina da üçüncü sırada yer aldı. Sporcular, ödüllerini Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir'in elinden aldı.

Erkekler 400 metrede Bahreyn'den Abbas Abubakar 45.24 ile birinci olurken, ikinciliği yine Bahreyn'den Musa Isah, üçüncülüğü Mohamed Nasser Abbas kazandı.

Çekişmeli geçen erkekler 400 metre engellide ise yarışı Rusya /ANA'dan Timofey Chalyy 49.41 ile kazanırken, Estonya'dan Rasmus Magi 49.59 ile ikinci, Macaristan'dan Tibor Koroknai 51.40 derece ile üçüncü oldu.

Kadınlar 100 metrede, birincilik 11.47'lik zamanlama ile Belarus'dan Krystsina Tsimanouskaya'nın oldu. İkinciliği Salome Kora, üçüncülüğü de Olga Safranova aldı.

Kadınlar 400 metre engellide ise birinciliği 55.33 ile Danimarka'dan Sara Slott kazanırken, İsviçreden Lea Sprunger ikinciliği, üçüncülüğü ise Rusya /ANA'dan Vera Rudakova elde etti.

Üç adım atlamada Necati Er 16.56'lık derece ile birinci olurken, Bayanlar Cirit Atmayı Türkiye'den Selena Durna 52.69'luk atışıyla, Erkekler Cirit Atmayı Rolands Strobinders 79.32 metrelik atışla galip tamamladı.

100 metre engelli kadınlar müsabakasını, Finlandiyalı Annimari Korte 13.28'lik derecesi ile birinci olarak tamamlarken, ikinciliği Macaristan'dan Greta Kerekes, üçüncülüğü ise Ukrayna'dan Hanna Plotitsyna kazandı.

Dünya ikincisi Yulia Levchenko, yüksek atlamada birinciliği 1.95 derece ile kazanırken, ikinci olan Irina Gerashchenko 1.95 atladı. Üçüncü ise Marija Vukovic oldu.

Sporculara ödüllerini Özaltın Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın ve Türkiye Atletizm Federasyon Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş takdim etti.