İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göbeklitepe'de balon turizmi

Göbeklitepe'de balon turizmi
Göbeklitepe'de balon turizmi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sıcak hava balonunun tanıtım uçuşu yapıldı.

Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında Göbeklitepe'de turizm amaçlı sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için ilgili firma tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan ve Metin Esen'in de katılımıyla tanıtım uçuşu yapıldı.

Beyazgül, uçuş sonrası sıcak hava balonuna binmenin farklı bir duygu olduğunu ifade aktararak, Şanlıurfa semalarını renklendiren balonun ilk uçuşuna da katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Beyazgül, açıklamasının devamında, "Balonla uçuşun ayrı bir güzelliği, duygusu var. Şanlıurfa'nın bu turizm destinasyonu içerisinde yer alması bizim için çok önemli, Ezel Turizm'e Bilge Bey'e teşekkür ederim. Şanlıurfa'da balon uçuracağız demişti bugün sözünde durdu balonu uçurduk, bizde çok heyecanlıyız. İnsanlar muhakkak Göbeklitepe'ye gelmeleri gerekiyor, buraya geldiklerinde bir başka güzellikle karşılaşacaklar, bu da balon. Yeryüzünden seyrettikleri Şanlıurfa'yı Göbeklitepe'yi bir de gökyüzünden seyretmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan da tanıtım uçuşuna katılarak Göbeklitepe'yi havadan izleme fırsatını yakaladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kentin tanıtımına hizmet edecek olan balon uçuşlarının 2021 yılı içerisinde halkın hizmetine açılacağı belirtildi.

Bekir Şeyhanlı - Mehmet Basmacı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.