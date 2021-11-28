Göçerler 400 kilometrelik zorlu yolculuğu 80 günde tamamladı

Doğu Anadolu Bölgesi yaylalarında aylarca hayvanlarını otlatan göçerler, kış ayına girmeden Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır gibi bölgelere dönmek için göç yolculuğuna başladı. Zorlu kış şartlarında hayvanlarını otlatmak için Van'dan ailesiyle birlikte yola çıkan Hüseyin Gezici isimli göçer de 400 kilometrelik yolculuğu 80 günde Mardin'in Midyat ilçesinde tamamladı.

Elektrik ve teknolojiden uzak 3 aylık yolcuklarını tamamlayan Hüseyin Gezici, Van'ın Başkale ilçesinden geldiklerini söyledi. Yaklaşık 3 aydır yollarda olduklarını belirten Gezici, “Daha gideceğimiz yere varmamıza bir haftamız var. Hayvanlarımızı otlatarak gidiyoruz. Bazı yerlerde millet bırakmıyor. Bazı yerlerde 2 gün dinlenip devam ediyoruz. Gece bekleyip gündüz gidiyoruz. Gündüz bekleyip gece gidiyoruz. Yaya raporu bize verilmiş, yaya geliyoruz. 80 gündür yoldayız, ekmeğimiz hepsi eşeğin üstündedir. Yabani hayvanlardan kurt var, köpek var. Hırsızlık var, kaybediyoruz. Biz haftada bir hayvanların sayımını yapıyoruz. Renklerinden tanıyoruz, küpe numaraları var. Bazı hayırlı köylüler var. Kaybolan hayvanların küpe numaralarını Tarım ve Orman Müdürlüğüne veriyor; bunlar da bize ulaşıyor. Diyor, ‘Hayvanınız kaybolmuş şu köyde bulmuşlar. Ya da kurt yemiş.' Kışın 3 günde bir, 2 günde bir hayvanlara su veriyoruz. Mardin tarafında su yok. Genellikle suyu alıyoruz'' dedi.

Bilal Bedir

