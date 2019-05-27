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Göçerler, yaylalardaki yerini almaya başladı

Göçerler, yaylalardaki yerini almaya başladı
Göçerler, yaylalardaki yerini almaya başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte geldikleri Muş’ta yüksek kesimlerdeki yaylalarda çadır kurarak hayvanlarını beslemeye başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olmaya başlayan sıcakların ardından göçerler, Muş'taki serin yaylara akın etmeye başladı. Sıcaklıklar nedeniyle hayvanlarını yaylalara çıkarmak zorunda kalan göçerler, Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında yerlerini aldı. Siirt'in Kurtalan ilçesinden Muş'un Korkut ilçesine bağlı Tanköy Yaylasına gelen Ahmet Çelik, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte hayvanlarını yaylalara çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Bölgelerinde hava sıcaklığının çok fazla olduğunu dile getiren Çelik, “Havaların bunaltıcı olması sebebiyle hayvanlarımızı yaylalara çıkarmak zorunda kalıyoruz. Daha yeni geldik, şu anda çadırlarımızı kurmaya başladık. Yaklaşık 6 ay boyunca burada kalacağız. Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için elde ettiğimiz sütü, peyniri ve yağı satarak gelir elde ediyoruz. Hayvancılık mesleği büyüklerimizden kalan bir meslektir. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Biz hayvan sahipleri olarak Muş'ta kiraladığımız yaylalarda konakladık. Burada yaklaşık 6 ay süre ile kaldıktan sonra tekrar köyümüze dönüş yapacağız” dedi. 

Daha yeni yaylalara geldiklerini belirten Leyla Çelik ise, burada yaklaşık 6 ay kalacaklarını ifade etti. Günde iki kez koyun sağdıklarını kaydeden Çelik, “Daha yeni çadırlarımızı kurmaya başladık. Burada yaklaşık 6 ay süre ile kalacağız. Siirt'teki ailelerimizle iletişimi sağlamak için kurduğumuz güneş paneli ile telefonlarımızı şarj ediyoruz ve elektriğimizi buradan temin ediyoruz. Muş güvenli bir bölge olduğu için 2 yıldır bu yaylalara geliyoruz” diye konuştu.  

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