Gol düellosundan Kayserispor çıktı!

MAÇTAN DAKİKALAR
13' Onur Bulut'un ortasında top ceza sahası içinde Emre Kaplan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok'un kullandığı penaltı atışında kaleci Münir gole izin vermedi.
24' Hatay ceza sahası içerisinde Emre Kaplan'ın Emraş Başsan'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu. 1-0
34' Topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından klas vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
45+2' Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında topa uzanan Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Münir'de kaldı.
47' Emrah Başsan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
51' Ceza sahası dışında topla buluşan Dylan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
62' Hatayspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Münir'den dönen top Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Başsan düzgün bir vuruşla skoru değiştirdi. 3-1
69' Abdulkadir Parmak'ın sol kanattan ortasında Uğur Demirok, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-1
71' Traore'nin pasında topla buluşan Simon'un ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top filelere gitti. 4-2
90+3' Simon'un ceza sahasına ortasında Mame'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3
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Stat: Kadir Has
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen
Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir (Cardoso dk. 89 ?), İbrahim (Attamah dk. 79), Mane (Ramazan dk. 89 ?), Emrah, Bertalocci (Kemen dk. 84 ?), Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 79)
Yedekler: Bilal, Yasir, Emre, Hayrullah, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Hatayspor: Münir, Kamil, Sackey, Burak, Emre (Simon dk. 57), Mehdi (Ayoub dk. 45), Onur, Traore (Kamara dk. 77), Dylan, Saba (Kahraba dk. 73), Mame
Yedekler: Abdullah, Fatih, Eren, Selim Can, Muhammed, Sadık
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: İbrahim Akdağ (dk. 25 pen.), Mane (dk. 47) (Kayserispor), Dylan (dk. 51), Simon (dk. 71), Mame (dk. 90+3) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Emre, Traore (Hatayspor)