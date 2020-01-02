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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün tamamı buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkındaki ormanlık alanlar ve buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tabiat parkı içerisinde bulunan göl tamamen buzla kaplandı. Tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, karın keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek yaşadı.

İstanbul'dan tatil için Gölcük'e gelen Eren Özgün, “Doğa harikasını canlı olarak görmek istedik. Hep kartpostallarda, internette, dergilerde görüyorduk. Gerçeğini görmek istedik. Kartpostalı yaşıyoruz şuanda. Herkesin dünya gözüyle görmesi gereken bir yer” dedi.

Tatil için Bolu'ya gelen Elif Genç ise, “Çok beğendik. Tavsiye ederiz. Muhteşem bir yer. Özellikle karda harika. Ulaşım da çok rahattı. Hiçbir problem yaşamadık” ifadelerini kullandı.

Faruk Çidem - Erol Değirmenci

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