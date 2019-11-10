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Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu

Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu
Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde gece geç saatlerde gölete balık tutmaya çıkan öğretmen kayboldu.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karacakılavuz Gölet'inde meydana geldi. İddiaya göre Öğretmen olduğu öğrenilen İ.İ. ve C.B. gece saatlerinde balık tutmak için kayıkla gölete açıldı.

Tekne ters yattı
Gölete açıldıktan sonra balık tutmaya çalışan iki şahsın bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle ters yattı. Teknenin ters yatması ile C.B. kendi imkanları ile yüzerek göletten çıkarken, İ.İ. ise gölette kayboldu. Olayı duyanların haber vermesi üzerine olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin görgü tanığı C.B. ifadeleri üzerine AFAD ekibi botla gölette açıldı.


Öğretmene ulaşılamadı
Balık tutukları sırada kaybolan ve 37 yaşında olduğu öğrenilen öğretmen İ.İ.'nin bulunması için gölette 2 saat boyunca arama çalışması yapıldı. Gölette arama çalışmalarının yanı sıra haberi alan onlarca mahalle sakinleri ise göletin kıyıların el fenerleri ile arama yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları netice vermeyince ekipleri arama çalışmalarına ara verdi.
Arama çalışmaların yarın devam edileceği öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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