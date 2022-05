Gomis: "Bu sezon için özür diliyoruz"

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol tan Gomis, maçın ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Gomis, "Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum. Çünkü Galatasaray'da oynadığınız zaman, en büyük kulüpte form giyiyorsunuzdur ve her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalya'yı yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak. Bu alınan sonuçlar, bir sonraki sezonda daha iyi olmamız ve taraftarları gururlandırmak için önemli” ifadelerini kullandı.

“Ben sadece sahaya odaklanırım”

Galatasaray'da yönetimsel durumla ilgili soruyu da cevaplayan Gomis, “Ben oyuncuyum ve sadece sahaya odaklanırım. Galatasaray büyük bir kulüp. Ben en Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor. Her geçen gün daha da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Gomis, son olarak önümüzdeki sezon için "Galatasaray önümüzdeki sezon her zaman kazansın. Ben de Galatasaray'da forma giymeyi hak eden bir oyuncu olayım" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş