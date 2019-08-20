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Gönen'de üvey torun dehşet saçtı

Gönen'de üvey torun dehşet saçtı
Gönen'de üvey torun dehşet saçtı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal'ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal'ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor. 

 Dehşet saçan üvey torun yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ninesini boğazından bıçaklayarak öldüren ve dedesini de ağır yaralayan şahıs yakalandı. 

Gönen ilçesinde 80 yaşındaki ninesi Bedriye Kangal'ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal'ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.  

Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Hüseyin Efe

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