Göztepe Bursaspor Canlı İzle| Göztepe Bursa Maçı Kaç Kaç?

Göztepe Bursaspor maçı canlı izleme bilgileri ve skoru ile karşınızdayız... İki ekip, bugün oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 mücadele 14 galibiyet alan Bursaspor, 12 kez de rakibine boyun eğdi. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. İşte mücadeleye dair bilgiler...

Bursaspor'un rakibi Göztepe

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçını kazanmak istiyor.

Yeşil-beyazlılar, yarın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 2 maç üst üste kazandıktan sonra geçen hafta Antalyaspor'a sahasında mağlup olan timsah, yeniden çıkış arıyor.

Titi ve Umut eski takımlarına karşı mücadele edecek

Öte yandan Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi ile Bursaspor'un golcüsü Umut Nayir eski takımlarına karşı rakip olacak. Geçen sezon yeşil-beyazlı takım ile 36 resmi maça çıkan Titi, sezon başında Göztepe'ye transfer olmuştu. Umut Nayir ise, 2016-2017 sezonunda Göztepe forması giyerek, takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Göztepe yeni hocasıyla sahaya çıkıyor

Teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getiren Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Ligde oynadığı son 4 maçtan puan çıkarmayan Göztepe, haftanın açılış karşılaşmasında sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, yarın Bursaspor ile Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Özdeş, yarın takımının başında ilk mücadelesine çıkacak. Ev sahibi Göztepe haftaya 18 puanla 12. basamakta girerken, konuk Bursaspor 19 puanla 11. sırada yer aldı.

Göztepe Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Göztepe Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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Ev sahibinde sakat çok

Zorlu maç öncesinde ev sahibi Göztepe'de sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Traore ve Hakan'ın yanı sıra Deniz Kadah, Kerem Atakan Keskin ve Ngando da sakatlıkları sebebiyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı stoper Kadu da kadroda yok. Kadu'nun yokluğunda Reis'in forma giymesi bekleniyor.

Devreyi kapatıyor

Yarın Bursaspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, iç sahada ilk devrenin son maçına çıkacak. Bu sezon iç sahada oldukça başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Bornova Stadı'nda çıktığı 7 lig maçının 5'ini kazanmayı başardı. Göz Göz, geçen sezon Bornova'da Bursaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Göztepe'den Umut'a: 'Hatıran yeter'

2016/2017 sezonunda Göztepe formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Umut Nayir, yarın eski takımına rakip olacak. Karşılaşma öncesinde Umut, Göztepe resmi hesabının paylaştığı bir fotoğrafın altına ‘Hatıralar sarmış dört bir yanımı' yorumunu yaptı. Göztepe resmi hesabı ise Umut'a şu sözlerle cevap verdi:

“Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar bir yanda dünler, seni yaşatacak neler var neler bir gün gitsen bile hatıran yeter.”

