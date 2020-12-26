Göztepe, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı

Maçtan dakikalar

11. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada Lucas Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Badou Ndiaye topu filelerle buluşturdu ancak hakem Sarper Barış Saka, VAR görüntülerini izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü vermedi.

23. dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Berkan Emir'in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek'in şutu az farkla auta gitti.

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia'nın sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia'nın şutunu kaleci engelledi.

68. dakikada Aatif Chahechouhe, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kaleci Balazs Megyeri'de kaldı.

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman'ın altıpas üzerinden vurduğu top dışarı çıktı.

77. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Lucas Biglia'nın sert şutu ağlara gitti. 1-1

83. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Mihojevic'in kaleye gönderdiği sert şutu defans engelledi.

90+2. dakikada ceza sahası içine topla giren Alassane Ndao'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut kalecide kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Yalçın Kayan dk. 46) (Zlatko Tripic dk. 87 ?), Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 63)

Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Muhammed Pehlivan dk. 87 ?), Aatif Chahechouhe (Vato Arveladze dk. 88 ?), Mevlüt Erdinç

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe), Lucas Biglia (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Marcio Mossoro (Göztepe), Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)

Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy