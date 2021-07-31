Göztepe'den taraftarına aşı çağrısı

Göztepe, yeni sezonda sınırlı sayıda futbolseverle maçların oynanacağını hatırlatarak taraftarlarına aşı çağrısı yaptı. Sosyal medya hesaplarından, “Covid-19 Aşınızı Olun Yeniden Hep Birlikte Olalım” başlığıyla yapılan çağrıda, “Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumunu yeniden doldurabilmek için Passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım” ifadelerine yer verildi.

Ali Gözeten