Güneş enerjili aracıyla Fransa'dan Türkiye'ye geldi

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan Fas asıllı Jacob Karhu, kendi yapımı olan ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilginç aracıyla binlerce kilometre yolu aşarak İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir süre gezen Karhu, geri dönüş yolunda Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyünde mola verdi. Paris Üniversitesi İklim ve Çevre Bilimleri alanında Çevre ve İklim Değişikliği üzerine doktora eğitime devam eden Karhu, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çevreci araçların önemini göstermek amacıyla tamamen kendi yapımı olan, güneş enerji panelleriyle enerjisini güneşten alan aracıyla Paris'ten yola çıkarak İstanbul'a geldi. Panellerin yetersiz kaldığı durumda pedallarını kullandığı aracıyla seyahat eden Karhu, İstanbul'a hayran kaldığını belirterek misafirperverlikleri için Türk halkına teşekkür etti.

Geri dönüş yolunda Kırklareli'nde mola veren Karhu, “Aracımla 1 ay önce Paris'ten yola çıktım. Aracım enerjisini tamamen güneşten alıyor. Üzerindeki güneş panelleri ile elektrik üreterek araca güç veriyor. Aracımla Avrupa'nın güneyini kat ederek İstanbul'a geldim. Şimdi aracımla tekrar Fransa'ya dönüyorum” dedi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

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