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Güneşin etrafında gökkuşağı oluştu, vatandaşlar hayranlıkla izledi

Güneşin etrafında gökkuşağı oluştu, vatandaşlar hayranlıkla izledi
Güneşin etrafında gökkuşağı oluştu, vatandaşlar hayranlıkla izledi

Uşak kent merkezinde öğle saatlerinde güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkası vatandaşları heyecanlandırdı.

Uşak kent merkezinde bugün saat 13.00 sıralarında güneşin etrafında gökkuşağı halkası oluştu. Vatandaşlar ilginç doğa olayı karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Güneşin dik konuma geldiği saatlerde, simit şeklinde güneşi saran gökkuşağını gören pek çok vatandaş, böyle bir doğa olayıyla ilk kez karşılaştıklarını ifade ederek, güneşin etrafındaki görüntünün kendilerini şaşırttığını ifade ettiler. 

Uşaklı vatandaşlar böyle bir görüntüyle daha önce karşılaşmadıklarını belirterek güneşin etrafındaki halkaları cep telefonlarına kaydetmeye çalıştılar. 

Yaklaşık 15 dakika süren gökkuşağı görüntüsü daha sonra gözden kayboldu.  

Caner Eşme
 

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