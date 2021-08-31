Güney Amerika'dan İspanya aktarmalı olarak Türkiye'ye gelen konteynerde 30 kilogram kokain yakalandı

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk bölgesine gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, risk analizine tabi tutuldu. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika'dan, İspanya aktarmalı, Mersin Limanı'na getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi.

Hassas burunlardan kaçmadı

Geminin limana yanaşmasının ardından konteynerin gemiden tahliyesi edilmesiyle Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. X-ray taramasından geçirilen konteynerin tarama neticesinde yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı.

Arama hangarına sevk edilen konteynerde dedektör köpekler muz kolileri arasında bulunan üç adet sırt çantasına tepki verdi.

Sırt çantalarından çıkan 30 paket içirişinden alınan numune uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Analiz sonucunda beyaz renkli toz maddenin kokain olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda konteynerde toplam 30 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi.

Konuya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, Gümrük Muhafaza, Emniyet ve Jandarma birimlerinin iş birliği ile yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatı ile bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişi tutuklandı.

Mustafa Cenik

