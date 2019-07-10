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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis: 'Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeye hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis: 'Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeye hazırız
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis: 'Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeye hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'la görüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustaf Akıncı ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'la görüştü. Görüşmede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Rum Başkanlığı Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros da hazır bulundu. Anastasiadis ile Spehar'ın bugünkü görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs çevresindeki faaliyetlerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunu ve cep telefonlarıyla ilgili güven oluşturan önlemleri ele aldıkları öğrenildi. 

Anastasiadis-Spehar görüşmesinin akabinde açıklamalarda bulunan Prodromu, Anastasiadis'in Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini gündeme getirdiğini ve Spehar'a, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile en kısa zamanda görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı sabahki görüşmenin ardından öğleden sonrada KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile de bir araya geldi. Görüşmede Akıncı'ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve müzakere heyetinden üyelerin eşlik ettiği kaydedildi.  

Emir Abdurrahman Bulut

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