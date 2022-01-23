Güney Kore'de 427 bin tavuk itlaf edilecek

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberinde, ülkenin en kalabalık eyaleti olan Gyeonggi'nin Hwaseong kentinde bulunan 2 kümes hayvanı çiftliğinde kaydedilen kuş gribi vakalarının ardından yaklaşık 427 bin tavuğun ülke yönetmeliklerine uygun olarak itlaf edileceği aktarıldı.

Karantina yetkilileri, tavukların itlafına bugün başlandığını belirtti. Tarım Bakanlığı uygulamanın ne zaman son bulacağı hakkında ise bilgi vermedi.

Ülkede 8 Kasım 2021'den bu yana, 24 kuş gribi (H5N1) vakası tespit edildi.

H5N1, kanatlılarda influenzaya (grip) neden olan ölümcül bir virüs olarak biliniyor.