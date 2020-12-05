Güney Kore'de vaka sayıları artıyor

Korona virüs salgınında birçok ülkede ikinci dalga devam ediyor. Güney Kore'de son 24 saatte 583 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 36 bin 915'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 4 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 540'a yükseldi.

Güney Kore'de vaka sayıları, Şubat ve Mart ayının başlarında zirveye ulaşmasından bu yana yeniden en yüksek seviyelere ulaştı. Vakaların çoğu başkent Seul ve çevre bölgelerinde tespit edilirken, Seul, son 24 saatte 235 yeni vaka bildirdi.

Vaka sayılarındaki ani yükselişin ardından Seul'de bugünden itibaren birçok kısıtlama yeniden uygulanmaya başladı. Başkentte çoğu işletmenin yerel saatle 21.00'da kapatılmasına karar verilirken, toplu taşıma seferleri ise yüzde 30 oranında azaltıldı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, hastanelerdeki ciddi durumdaki Covid-19 hasta sayısının 5'ten 121'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, başkentteki hastanelerde ciddi ve ağır vakalar için sadece 59 yatak kaldığı ve yatakların iki haftadan daha kısa bir süre içinde bitebileceği belirtildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun dün yaptığı açıklamada, salgındaki durumun kritik olduğunu ve hükümetin yarın karaoke barların kapatılması ve dini toplantıların 20 kişiyle sınırlandırılması gibi kısıtlamaları ele alacağını ifade etmişti.