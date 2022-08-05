Güney Kore'nin ay keşif görevi başladı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün "KPLO" olarak da bilinen ilk ay yörünge aracı Kore Pathfinder Lunar Orbiter'ı (Ay Yörüngesi Keşif Aracı), yörüngeye gönderdi. Keşif aracını taşıyan Falcon 9 roketi yerel saat ile 19.08'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. 678 kilogram ağırlığında olan keşif aracının yörüngeye gönderilmesi ile resmen başlayan ay görevinin, Güney Kore'nin 2030'ların başlarında aya robotik bir iniş yapma hedefi de dahil olmak üzere uzay araştırmalarında yol gösterici olacağı belirtildi.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden proje sorumlusu Eunhyeuk Kim, görevin ana hedefinin teknolojik gelişme sağlamak olduğunun altını çizerek, "Ayrıca gözlem araçlarını kullanarak ay yüzeyi hakkında bazı yararlı veriler elde etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayın tadını çıkar" anlamına geliyor

Kore dilindeki "dal" ve "nurida" kelimelerinin birleşiminden oluşan ve "ayın tadını çıkar" anlamına gelen "Danuri" olarak da adlandırılan KPLO görevinin yaklaşık 180 milyon dolara mal olduğu biliniyor.

Burak Ersoy

