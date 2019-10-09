Güney Kore'nin güzellik teknolojileri Türkiye'de

Dünya çapında ilgi gören cilt bakımı ürünleri ile Türkiye'de olmak istediklerini belirten Türkiye, Güney Kore devleti tarafından finanse edilen Kore Yatırım ve Tanıtım Ajansı'nın (KOTRA) Türk eğitim kurumları işbirliği ile düzenlediği eğitim ve tanıtım çalışmaları önemli rol oynuyor.

KOTRA'nın 85 ülkede 128 şubesi bulunduğunu ifade eden Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) Genel Direktörü Hyeon Cheol Kim, "Kurumumuz Güney Kore Konsolosluğu'na bağlı dünyada hâlihazırda 85 ülkede 128 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Güney Kore firmalarının Türkiye pazarındaki ticari aktivitelerine kar amacı gütmeksizin destek veren bir devlet kurumu olarak Türkiye içinde desteklerimize kozmetik ve daha birçok sektörde 30 yılı aşkın süredir devam ediyoruz. Güney Kore ve Türkiye arasında kozmetik alanındaki işbirliğini artırarak iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KOTRA, Türk eğitim kurumları ile işbirliği yapıyor

KOTRA ile birlikte çalışmalarını sürdüren Yunus Eğitim Müdürü ve Uzman Estetisyen Neyran Çolakoğlu da "Güney Kore güzellik alanındaki trendleriyle dünya güzellik sektörüne yön veriyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen Kore'nin güzellik alanındaki son gelişmelerini KOTRA ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimler ile Türkiye'de tanıtmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Milyarlarca dolar büyüklüğe ulaşan güzellik alanında gerek kozmetik ürünler gerekse de son teknoloji cihazlar ile adından her zaman söz ettiren Güney Kore'deki son gelişmeleri Türkiye'ye taşıyoruz. Bu kapsamda son olarak geliştirilen biyoelektrik enerji terapi cihazlarıyla vücutta incelme ve cilt bakımı yapan yeni nesil radyofrekans teknolojilerini geliştiren ve üretimini yapan Human Dream firmasıyla ortak bir eğitim projesi gerçekleştirdik. Projeye kurumumuzdan mezun olanlar ve mevcut öğrencilerimizin yanı sıra sektörde yenilikleri takip eden ve Güney Kore ile işbirliği yapmak isteyen güzellik merkezleri yetkilileri de katıldı" dedi.

Yeni nesil teknolojiler yoğun ilgi görüyor

Human Dream, Güney Kore'de yaşlanma ve hastalık önlemeye yönelik AR-GE çalışması ve bununla ilgili ürünler ürettiğini ifade eden Çolakoğlu, "Cildin sağlıklı ve güzel korunması için AR-GE çalışması ile tanınan Human Dream, çeşitli radyo frekans cihazları ve uygulama programları ile entegre cilt bakım sistemini sunuyor. Kanıtlanmış klinik çalışmaları ile Kore'de hastane, poliklinik ve güzellik merkezinde kullanılan ürünlerin ABD, Çin ve Japonya gibi 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Ana ürünü olan r4u (biyoelektrik terapi cihazı) konvansiyonel RF cihazlarının sınırlarını aşıp alternatif çözümleri sunuyor ve dünyada terapistler tarafından yoğun ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

Biyoelektrik enerji terapi cihazları neler sunuyor?

Biyoelektrik enerji terapi cihazlarının çalışma prensibi hakkında bilgiler veren Çolakoğlu, "Vücudumuzdaki mevcut bioelektrik enerjisini radyofrekans dalgalarıyla aktive ederek cilt altı bağ dokusunun geliştirilmesi prensibine dayanan bu yenilikçi sistem hedeflenen bölgede yağ yıkımına sebep olarak incelme sağlıyor. Bir başka hedef bölgesi cilt gençleştirme için ise cildimizdeki destek kaynağı bağ doku hücrelerini çalıştırarak kolajen ve elastin üretimini artırıyor. Bu sayede ciltte sıkılaşma ve içeriden sağlıklı bir dolgunlaşma gerçekleşmiş oluyor" dedi.