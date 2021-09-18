Güngören'de faciaya ramak kaldı, kontrolden çıkan kamyon metro duvarına çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Güngören Genç Osman Esenler caddesinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan 45 AS 692 plakalı kamyon, yol ayrımındaki refüjü aşarak insanların arasından geçip metro duvarına çarparak durdu. Kazada kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan kamyonu gören vatandaşlar hızlı bir şekilde sağa sola kaçıştı.

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Üçyüzlü Metro istasyonun bir girişi kapatılırken girişler diğer kapılardan sağlandı. Kamyon, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

“Kamyon yukarıdan geldi freni patlakmış”

Kaza sırasında metro içinde bulunan Abdurrahman Çapkan, “Ben metronun içindeydim güm diye ses geldi. Güvenliklerin hepsi koşarak yukarı çıktı. Adam buraya çarpmış bu taraftan çıktık. Adam yaralı olarak ambulans hastaneye götürdü. Kamyon yukarıdan geldi freni patlakmış” dedi.

İdris Şimşek ise “Araç yukarıdan geliyordu. Freni boşalmış gibiydi kendini tutamıyordu. Kimsenin anlamadığı bir şekilde taşa çarpıp direkt metronun önüne giriş yaptı. Duyduğuma göre iki kişi varmış araçta yaralı olarak. Bir esnaf da zar zor kurtulmuş” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kamyonun yolda hızla ilerleyişi ve metro girişindeki duvara çarparak durmasıyla birlikte vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonun hızlı bir şekilde refüjü aşıp, insanların arasından geçerek duvara çarptığı görülüyor.

Furkan Tan



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