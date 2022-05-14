İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Günlerdir kayıptı, eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Günlerdir kayıptı, eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Günlerdir kayıptı, eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Tuzla’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen kayınpeder, "Cinayeti kızımın namusu için işledim" dedi.

Günlerdir kayıptı, eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Tıkla İzle

Tuzla'da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olarak aranan Uğur Kahraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin S., eski damadı Uğur Kahraman'ı öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası ekipler, öldürülen Kahraman'ın cesedini bir asansör boşluğunda varilin içinde buldu.

Hüseyin S.'nin kendi evine çağırdığı eski damadı ile tartıştığı ve tabancasını çıkartarak alnından vurduğu öğrenildi. Olayın ardından kayınpeder, cesedi boş bir varilin içine koyarak kendi evinin bahçesine sakladı.

Kayınpeder Hüseyin S., daha sonra varili kendi ailesinin evine götürerek apartmanda bulunan asansör boşluğuna koydu. İddiaya göre varil ağır olduğundan Hüseyin S., kapısının önünden geçen bir hurdacıdan para karşılığında yardım istedi. Bilgisi olmadan yardım eden hurdacıyla birlikte şahıs varili taşıdı.

“Cinayeti kızımın namusunu korumak için işledim”

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin S., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Kayınpederin verdiği ifadede kızının namusu için cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü. Zanlı gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim” cevabını verdi.

Zehra Baykal - Hasan Zahid Ezim
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.