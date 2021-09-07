GÜNSEL'den öğrencilere burs, staj ve iş

KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL, KKTC'de meslek liselerinde okuyan öğrencilere kendi ülkelerinde gelecek kurma olanağı sunmayı hedefleyen “Mesleğim Elimde” projesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile protokol imzaladı. GÜNSEL bünyesinde faaliyet gösteren GÜNSEL Akademi tarafından başlatılan “Mesleğim Elimde” projesi ile meslek liselerinin Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Oto Elektrik bölümlerinde okuyan ve deneyim kazanmak isteyen son sınıf öğrencilerine burs, staj ve iş imkanı sağlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in imzaladığı protokol ile yürürlüğe giren projeyle GÜNSEL'de daha fazla KKTC'li gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Projeye katılan ve programı tamamlayan öğrencilere “GÜNSEL Akademi Uzmanlık Belgesi” verilecek. “Mesleğim Elimde” projesine katılarak GÜNSEL Akademi Uzmanlık Belgesi alan tüm öğrencilere lise mezuniyetleri sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilgili meslek yüksekokullarında eğitim almaya başlamaları halinde yüzde 100 burs verilecek. Ayrıca bu öğrencilere her ay düzenli maaş ödemesi de yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından başarı ile mezun olacak öğrencilere GÜNSEL'de iş imkanı da veriliyor.

Protokol töreninde Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu sırasıyla açıklamalarda bulundu.

“Mesleğim Elimde projesi ile de KKTC gençlerine burs, staj ve iş imkanı oluşturarak kendi ülkelerinde bir gelecek kurma fırsatı verecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz”

KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'i geliştirmek ve üretmek için yaklaşık 10 yıl önce yola çıktıklarını hatırlatan İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL'imizin seri üretim çalışmalarına tam güç devam ederken, Mesleğim Elimde projesi ile de KKTC gençlerine burs, staj ve iş imkanı oluşturarak kendi ülkelerinde bir gelecek kurma fırsatı verecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

Elektrikli otomotiv sanayisinin sadece KKTC'de değil bütün dünyada yeni meslekler oluşturacağına vurgu yapan Günsel, “Mesleğim Elimde projemiz ile meslek teknik liselerindeki öğrencilerimizi çağın yeni teknolojileriyle tanıştırarak onlara yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. Projenin hayata geçirilmesinde verdikleri destekten dolayı başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu olmak üzere, tüm bakanlık yetkililerine teşekkür eden Günsel, “Gençlerimizi, KKTC'nin sanayisine ve gelişimine çok önemli katkılar sunacak bir donanıma kavuşturarak, tabiri caizse teknik bir ordu kurmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Mesleğim Elimde projesi ile gençlerimiz hayatlarını, ülkelerinde kalıp bu topraklara sahip çıkarak kurabilecekler”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in konuşmasının ardından sözü alan KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuşmasının başında ülkedeki genç işsizlik seviyesinin yüksekliğine vurgu yaptı. Mesleğim Elimde projesinin, ülke gençleri donanımlı ve meslek sahibi bireylere dönüştürerek iş korkusu yaşamayacakları bir gelecek kurmalarına büyük bir katkı sağlayacağını söyleyen Olgun Amcaoğlu, “Mesleğim Elimde projesi ile meslek lisesi öğrencilerimiz eğitimlerinin son yılında kendilerini gerçekten geliştirebilecekleri bir staj imkanına kavuşacak. Sonrasında da tam burs ve GÜNSEL'de işe alım garantisi ile hayatlarını, ülkelerinde kalıp bu topraklara sahip çıkarak kurabilecekler” ifadesini kullandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasını, “Sadece eğitim hayatlarına destek vermekle kalmayıp, gençlerimize yeni bir hayatın kapılarının açılmasını sağlayan GÜNSEL Ailesine, sağladıkları destek ve olanaklar için gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle noktaladı.