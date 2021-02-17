İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türk vatandaşı gözaltında

Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türk vatandaşı gözaltında
Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türk vatandaşı gözaltında

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, Türkiye vatandaşı bir kişinin piyasaya 100 dolarlık 200 adet sahte banknot sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan'da piyasaya sahte dolar süren Türk vatandaşı gözaltında - Tıkla İzle

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen bir Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma, bu yılın Ocak ayında sanığın kaçak gelir elde etmek için 200 adet sahte 100 dolar hazırladığını ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında toplam 20 bin sahte ABD dolarına el konuldu" İfadelerine yer verildi. Bakanlık tarafından ismi açıklanmayan Türk vatandaşı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Gürcistan Ceza Kanunu'nun 212. maddesinin 2. bölümü çerçevesinde yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan Türkiye vatandaşı 7 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

İlkin Hüseynov
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.