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Gürcistan'da suçsuz yere tutuklandılar, bugün tahliye oldular

Gürcistan'da suçsuz yere tutuklandılar, bugün tahliye oldular
Gürcistan'da suçsuz yere tutuklandılar, bugün tahliye oldular

Gürcistan’da 8 ay önce bir taş ocağında meydana gelen kaya patlaması sonucu 1 kişinin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla yargılanan Trabzonlu 3 işçi bugünkü duruşmanın ardından tahliye oldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Araklı ilçesinden 1 yıl önce Gürcistan'daki bir taş ocağına çalışmaya giden Müslüm Cevahir, Zeki Cevahir ve Halim Köse isimli 3 arkadaş, 8 ay önce çalıştıkları taş ocağında meydana gelen iş kazasının sorumlusu olarak gösterilmeye çalışıldı. Taş ocağındaki patlama sırasında fırlayan taş parçaları yakınlardaki bir evin çatısını delerek evin içine düşmüş ve çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Taş ocağının sorumlularının da ifadeleri doğrultusunda 3 Türk işçi ihmalleri olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendilerinin suçsuz olduklarını ve olayla yakından uzaktan bir ilişkileri olmadığını belirten 3 Türk işçinin 8 aylık hukuk mücadelesinin sonunda Gürcistan mahkemeleri bugün 3 tutuklunun serbest bırakılmalarına karar verdi. Kararın ardından Trabzonlu 3 genç, tahliye sevinçlerini gözyaşları içerisinde duruşmayı izlemeye gelen yakınları ile paylaştı.  

Yusuf Genç
 

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