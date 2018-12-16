Gürcistan'ın ilk kadın Devlet Başkanı Zurabişvili yemin etti

Gürcistan'ın Telavi kentindeki II irakli sarayında gerçekleştirilen Devlet Başkanı yemin törenine, Eski Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze, hükümet üyeleri, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve diplomatik temsilciler katıldı.

Telavi'deki yemin törenine yaklaşık 55 ülkeden 150 temsilci katıldığı bildirildi. Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet temsil etti. Yemin töreninde konuşma yapan yeni Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Başkanlık görevini dürüstçe yerine getireceğine yemin ederek, "Halkımın refahını ve güvenliğini savunacağım, ulusumun ve vatanımın geri dönüşünü ve güçlenmesini önemseyeceğim" dedi.

“AB süreci ana hedefimiz”

Gürcistan'ın ilk kadın Devlet Başkanı Zurabişvili, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hedefimiz Gürcistan'ın Avrupa sürecinin kalıcılığını sağlamak ve hiçbir şey ana hedefimizi engelleyemez. Tüm vatandaşlarımızın Devlet Başkanı olacağıma ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini sağlayacağıma söz veriyorum. Hukukun üstünlüğünü, sivil toplumun güçlenmesini ve siyasi kültürün gelişmesini sağlayacağım.”

Törenden sonra Vaja Pşavela adına Telavi Devlet Drama Tiyatrosu yeni Devlet Başkanı Salome Zurabişvili için bir resepsiyon düzenlendi.

Zurabişvili Gürcistan'ın beşinci Devlet Başkanı olarak altı yıl boyunca görevini yürütecek.

İlkin Hüseynov

