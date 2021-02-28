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Gürültü yapıyor diye komşusunu bacağından bıçakladı!

Gürültü yapıyor diye komşusunu bacağından bıçakladı!
Gürültü yapıyor diye komşusunu bacağından bıçakladı!

Bursa’da bir kadın, gürültü sebebiyle tartıştığı adamı bacağından bıçakladı.

Gürültü yapıyor diye komşusunu bacağından bıçakladı! - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde D.(29) aynı apartmanda oturduğu Şehmuz S., (24) arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Gözde D., yanında bulunan bıçak ile Şehmuz S.'yi bacağından bıçakla yaraladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şehmuz S.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Gözde D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gökay Başdan - Berktuğ Öncü
 

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