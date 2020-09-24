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Güven Yalçın, Avrupa'da siftah yaptı

Güven Yalçın, Avrupa'da siftah yaptı
Güven Yalçın, Avrupa'da siftah yaptı

Beşiktaş’ı Rio Ave karşısında 15. dakikada öne geçiren golü atan Güven Yalçın, Avrupa arenasındaki ilk golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 15. dakikasında öne geçti. Boyd'un pasında sağ kanatta topla buluşan Necip, arka direğe çok iyi bir orta gönderirken, bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Bu gol, Güven Yalçın'ın Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. 2018-2019 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 42 Süper Lig maçında 11 gol atıp 3 asist yaparken, 6 Avrupa mücadelesinde ise gole katkı sunamamıştı. Güven Yalçın, Rio Ave karşısında attığı golle siftah yaptı.

Bozhan Memiş

 

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