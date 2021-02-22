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Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin kavşakta ticari taksiye çarpması sonucu taksi sürücüsü hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Samsun Ankara Karayolu Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Şahin (35) idaresindeki 34 KA 6519 plakalı otomobil, kavşakta yola giriş yapan Abdullah Cengiz (65) yönetimindeki 55 T 5534 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.

Kazada, ticari taksi sürücüsü Abdullah Cengiz ile otomobil sürücüsü Bekir Şahin ve annesi Döndü Şahin (69) yaralandılar. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan taksi sürücüsü Abdullah Cengiz acil serviste hayatını kaybetti. Abdullah Cengiz'in Alaçam ilçesinde taksicilik yaptığı ve Samsun'a müşteri geri dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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