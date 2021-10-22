Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulundan büyükelçilere tepki

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır. Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyetinin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız" denildi.

Derya Yetim