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Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından olan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin talebi üzerine Göktaş hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

Firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonraki ilk çekilen fotoğrafı

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