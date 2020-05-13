Hafik gölü 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Hafik gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Sivas Valiliği, doğal SİT alanı ilan edilen gölün doğallığının korunması ve turizme kazandırılması için çalışma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda göl, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Karar Sivas Valiliği tarafından, “Sivas ili Hafik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir“ ifadeleri ile duyuruldu.

Sivas Valilisi Salih Ayhan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsanın kalbi, insanın yüküdür. Ne mutlu yükünü itinayla taşıyanlara. Uzun uğraşlarımız ve Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Hafik Gölü doğal SİT alanı olarak ilan edildi. Sıra projemizin hayat bulmasında. Kalbimin yükünü hafifleten Rabbime şükürler olsun” dedi.

Yaz aylarında birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan gölün tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülüyor. Gölde gerçekleştirilen zemin çalışmalarında göl evlerinde kullanılan tarihi kazıklar bulunmuştu. Kış aylarında tamamen donan göl Sivas sınırları içerisinde en büyük göllerden birisi olarak biliniyor.