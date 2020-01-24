Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi: 1 ölü

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MAŞTİ mevkisinde yol açma çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, geri manevra yaptığı sırada arkada bulunan işçilerden Mevlüt Kaya'ya (35) çarptı. Feci kazada kamyonun altında kalan Mevlüt Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kazada ölen işçinin yarın 1 aylık izne çıkmayı planladığı öğrenildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Eryılmaz