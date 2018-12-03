İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haftanın kazananı Beşiktaş oldu

Haftanın kazananı Beşiktaş oldu
Haftanın kazananı Beşiktaş oldu

Derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 24’e çıkarırken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan ekip oldu.

Süper Lig'in 14. haftasının kazanan ekibi Beşiktaş oldu. Başakşehir'in sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından derbide Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın 2-2 berabere kalmasıyla birlikte haftanın en karlı ekibi oldu. Lider Başakşehir'in 30 puanda kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ı yenerek rakibiyle puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Haftaya ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'nın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli'nin ekibinin Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla birlikte, bu rakibiyle arasındaki farkı da 2 puana düşürmeyi başardı. 5 İstanbul ekibi de bu hafta maçlarını İstanbul'da oynarken, haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu.

Bozhan Memiş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.