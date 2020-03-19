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Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti
Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti

Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği havan topu saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Hafter güçlerinin saldırısında aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bulunan sivil yerleşimlere havan topu saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ambulans ve Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Osama Ali tarafından yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine bağlı El-Mazavaga köyüne düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ali açıklamasında, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Hamad Alnajjar

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