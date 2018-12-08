Hakan Keleş: '10 puanlık bir çıkış yakaladık'

Teknik Direktör Hakan Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Keleş, Göztepe'yi yenerek iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Mücadele öncesi eksiklerimiz vardı, buna rağmen gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz. 10 puanlık bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Pazartesi gününden itibaren buna odaklanacağız" dedi.

2 senedir kulüpte görev yaptığını ve oyuncuların yapısını iyi bildiğini belirten Keleş, "Papp'ı geri çekip Douglas'u ileri alarak skoru korumaya yönelik önlem aldık. Hamlelerimiz etkili oldu. Golü de Douglas ile bulduk. Taşları yerine oturtturduğunuz zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz. İyi bir takımız. Mücadele ruhunu ön palan çıkardığımız zaman iyi şeyler yapıyoruz" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Keleş, "Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Çok çalışıyoruz. Çok emek harcıyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğur Yiğit

