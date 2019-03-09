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Hakime, 'lan' diyen sanık hakaretten mahkum oldu

Hakime, 'lan' diyen sanık hakaretten mahkum oldu
Hakime, 'lan' diyen sanık hakaretten mahkum oldu

Duruşmada gerginliğe sebep olan sanık mahkeme heyetince dışarı çıkartılırken, hakimlere 'beni nereye atıyorsunuz lan' diyen sanık, hakaretten mahkum oldu.

Karıştığı suçtan dolayı ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanık, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkartıldığı esnada mahkeme heyetine hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan" dedi.
Hakkında hakaret suçundan dava açılan sanık, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Mahkeme, sanığın hakaretten mahkumiyetine karar  verdi. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi.

Daire, mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararda, "Kaba  ifade niteliğindeki sözlerin, mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının  oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin  onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir  hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya  sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça,  onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. 

Sanığın, 'beni nereye atıyorsunuz lan' şeklinde, kaba ifade niteliğindeki sözlerin, mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının  oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.  

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