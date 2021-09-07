Hakim/Savcı sınavı soruşturması kapsamında 25 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Ankara merkezli 18 ilde yürütülen soruşturma kapsamında sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtan ve bu sorularla hakim/savcı olan 25 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/ savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde, 07/09/2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Engin Yağcı

