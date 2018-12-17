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Hakkari beyaza büründü...

Hakkari beyaza büründü...
Hakkari beyaza büründü...

Hakkari’de aniden başlayan kar yağışı şiddetini artırırken, kara mücadele ekipleri yolların kapanmaması için hazır bekliyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı her geçen saat şiddetini daha da arttırıyor. Sis ve kar yağışının etkili olduğu kentte yağışların bu şekilde devam etmesi halinde il genelindeki tüm köy ve mezraların kapanabileceği belirtildi. Hakkari Belediyesi ve İl Özel İdaresi kara mücadele ekiplerinin yolların kapanmaması için hazır kıta halinde bekledikleri öğrenildi. Kentte 1 saat içinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği öğrenildi.

Hakkarili vatandaşlar, kar yağışını bu şekilde etkisini sürdürmesi halinde hayatı olumsuz etkileyeceğini belirttiler. 

Feyzullah Taş
 

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