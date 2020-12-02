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Hakkari kırsalında silah ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari kırsalında silah ve patlayıcı ele geçirildi
Hakkari kırsalında silah ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekiplerince terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve imhasına yönelik yapılan arama tarama çalışmalarında silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 Aralık 2020 günü ilimiz Merkez Geçimli Köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve imhasına yönelik yapılan arama tarama faaliyetinde bir mağara içerisinde yapılan aramada; 1 adet 14.5 milimetre doçka silah namlusu 1 adet doçka silah namlusu çatal ayak ele geçirilmiştir. 1 Aralık 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Hanamir Bölgesi İkiyaka Cilo Sat Gölleri Mevkiinde bulunan mağara ve sığınaklarda yapılan aramada; 16'sı boş, 1'i dolu toplam 70 kg kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 3 adet boş varil, 6 adet piknik tüpü,- 00-150 metre çatı yapımında kullanılan saç, 4x30 metre branda, 100-150 metre EYP (El Yapımı Patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere 0,75 mm elektrik kablosu, fadet akü, 250-300 metre inşaat teli, 1 adet hilti kutusu, 2 adet 9 litre gres yağı, 2 adet 5 kg teneke içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı madde ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

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