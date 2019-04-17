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Hakkari - Van yoluna dev kayalar düştü

Hakkari - Van yoluna dev kayalar düştü
Hakkari - Van yoluna dev kayalar düştü

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle dağdan kopan dev kayalar, Hakkari-Van karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Hakkari'de son bir haftadır etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yağışlar nedeniyle Hakkari-Van karayolunun 30. kilometresinde bulunan Erzıki mevkiine dağdan dev kaya parçaları düştü. Araç sürücülerinin haber vermesiyle bölgeye giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kaya düşmesi sonucu ulaşımın aksadığı karayolunda temizleme çalışmaları başlattı. 

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yol geçici olarak tek yönden ulaşıma açılırken, dev kayalar ise iş makinesi yardımıyla parçalanıp dozerlerle temizleniyor. 

Sürücülerden Hamza Kaval, dün gece etkili olan yağışlarla birlikte dağlardan kopan kayaların karayolunu kapattığını ifade ederek, çalışmalarından dolayı karayolları ekiplerine teşekkür etti.
Karayolları personeli İhsan Yetişmez ise sabahın erken saatlerinden itibaren karayoluna düşen kayaları temizlemeye çalıştıklarını ifade ederek, sürücülerin dikkatli olması çağrısında bulundu.  

Mimar Kaya
 

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