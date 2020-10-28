İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde yapılan Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında 4 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.