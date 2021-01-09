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Hakkari'de dağ keçisi ölü bulundu

Hakkari'de dağ keçisi ölü bulundu
Hakkari'de dağ keçisi ölü bulundu

Hakkarili doğa fotoğrafçısı Sabahattin Ertuş, telef olmuş bir dağ keçisi buldu.

Hakkari-Çukurca karayolu çöplük mevkiinde gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Sabahattin Ertuş, dağdan düşerek telef olmuş bir dağ keçisi buldu. Yaban hayvanları tarafından parçalanmış bedenini fotoğraflayan Ertuş, dağ keçisinin dağdan düşmüş olabileceğini söyledi. Yüksek kesimlere yağan kardan dolayı yiyecek bulmak için sümbül dağı etekleri altına inen dağ keçilerini görüntülemek için gezintiye çıktığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Sabahattin Ertuş, telef olmuş bir dağ keçisi ile karşılaştığını belitti. Uç bir noktadan geçerken veya yabani bir hayvandan kaçarken dağdan düşmüş olabileceğini belirten Ertuş, “Avcılar tarafından vurulduğunu düşünmüyorum. Dağ keçisinde kurşun izine rastlamadım. Geçtiği güzergah çok uç bir noktaydı. Muhtemelen oradan düşmüş. Telef olduktan sonrada yaban hayvanları tarafından da parçalanmış. Bu manzara bizi çok üzdü” diye konuştu.

 

Mimar Kaya

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