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Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Hakkari’nin çevresindeki yüksek dağlara mevsimin ilk karı düştü.

Kentte 3 gün boyunca aralıklarla devam eden yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hakkari'deki Reşko, Sümbül ve Küre dağlarının yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışların yerini güneşli havaya bırakması üzerine beyaza bürünen dağların yüksek yamaçları ise görünmeye başlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi çevresine saran dağlara ise mevsimin ilk karının düştüğü belirtildi.

Yüksek kesimlere karın erken yağdığını belirten vatandaşlar, daha yakacak almadıklarını, ancak kentin etrafındaki dağların beyaza büründüğünü söylediler.

Feyzullah Taş

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