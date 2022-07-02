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Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüs alev aldı

Haliç köprüsü üzerinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmı aniden alev aldı. Yolcular son anda metrobüsten indirilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsünde trafik oluşurken, ekiplerin çalışması drone ile görüntülendi.

Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki metrobüs alev aldı - Tıkla İzle

Beyoğlu Haliç Köprüsü'nde 09.30 sularında Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde bulunan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü kapıları açıp yolcuları son anda indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın metrobüsün motor kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiği metrobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken Haliç köprüsü üzerinden çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekici yardımıyla çekilirken oluşan trafik dron ile görüntülendi.

Caner Sönmez - Elif Somuncu - Davut Has - Yunus Emre Şeker

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