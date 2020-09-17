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Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında?

Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında?
Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında?

Halil Sezai'nin hayatı gündeme gelen haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Halil Sezai kimdir? Kaç yaşında? İşte Halil Sezai ile ilgili tüm bilgiler...

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

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