Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu konuştu

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Halil Sezai'nin yaşlı adama yumruklarla saldırdığı görüldü.

Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu olayla ilgili olarak, "Ben strese girdim. Babam zaten kalbinden rahatsız. Korona virüsten dolayı korkuyor, hastaneye götüremiyoruz. Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli. Ağrısı, sızısı var" dedi.

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