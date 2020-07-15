Halisdemir'in kardeşi, mezar başında ağabeyine dua etti

Kardeşi Halisdemir, mezara gelen ziyaretçilerle ilgilenerek gazetecilere açıklama yaptı. Halisdemir, ''Aziz milletimize, devletimize teşekkür ediyorum. 4 yıldır oldu hala virüse rağmen milletimiz akın akın gelip ziyaret ediyor. 15 Temmuz ülkemizi vatanımı böl, parçala işgal etti projesiydi, hain bir kalkışmaydı. Ordumuza sızan bir avuç hainler böyle bir kalkışmaya çalıştı. Başkomutanımızın milletimize seslenişiyle devletine, liderine sahip çıkarak onları etkisiz hale getrdi. Ömer Halisdemir de komutanından aldığı emirle o haini indirerek bizim gönlümüzde ülkenin kaderini değiştirdi. Bizim gönlümüzde bir kahramandı ama şimdi tüm milletin gönlünde kahraman. o Gece direnen başta cumhurbaşkanımız olmak üzere büyük kahramanlık gösterdi' dedi.

Eğitim verdiği öğrencisi şehit etti

Şehit Ömer Halisdemir'in eğitim verdiği öğrencisi ve silah arkadaşları tarafından şehit edildiğini anlatan Soner Halisdemir, "Milletimiz kendi ordusunun içine sızan cuntacılar, kendi tankı, kendi silahıyla vurulan milletimiz de aynı mağduriyeti yaşadık. Hayatını kurtardığı bir öğrencisi ve silah arkadaşı gibi görünenler tarafından şehit edildi. Bir öğrencisi vardı, eğitimde de hayatını kurtarıyor. Ömer Halisdemir 20 yıldır oradaydı. 28 kişilik grup geliyor, aldığı emirle Semih Terzi'yi indirmek için hedefe kilitlenmişti" diye konuştu.