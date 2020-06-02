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Halk otobüsünde kalabalık tartışması

Halk otobüsünde kalabalık tartışması
Halk otobüsünde kalabalık tartışması

Bakırköy-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arasında sefer yapan halk otobüsünde kalabalık tartışması yaşandı. Otobüslerde yolcu sayısı sınırlamasının kalktığı açıklanmasına rağmen bir vatandaş araçta fazla yolcu oluşuna tepki gösterdi.

Bakırköy- Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arasında sefer yapan 98S numaralı otobüste dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın otobüslerde yolcu sayısı sınırlamasının kalktığını açıklamasının ardından bir yolcu otobüsün kalabalık olmasına tepki gösterdi. Vatandaş, iddiaya göre Yenibosna ve Sefaköy durağında fazla yolcu alınması üzerine diğer vatandaşlarla tartıştı. Otobüsteki vatandaşlar sınırlamanın kalktığını söylemesine rağmen yolcu ikna edilemedi. Otobüste yaşanan tartışma ise kameralara yansıdı. Otobüste fazla yolcu olmasına tepki gösteren bir vatandaş, “İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bir otobüsün içerisinde 40 kişi olur diyor aç genelgeyi bak, 26 kişiydi 40 kişi oldu diyor" dedi.

Medeni Topaloğlu
 

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